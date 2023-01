DR Kongo: 20 Tote nach Überfall durch Rebellengruppe

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind laut Behördenangaben am Montag mindestens 20 Zivilisten bei einem Rebellenangriff getötet worden. Dem Angriff auf das Dorf Makungwe in der Region Nord-Kivu gingen demnach seit Jahresbeginn mehrere Überfälle auf verschiedene Dörfer in der Region voraus. Laut dem kongolesischen Armeesprecher Anthony Mwalwishay soll die Rebellengruppe ADF für die Angriffe verantwortlich sein, die mittlerweile zur Terrormiliz IS gezählt wird.