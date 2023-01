Nehammer und Karner besuchen bulgarisch-türkische Grenze

Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) sind am Montag zu einem Besuch in Bulgarien eingetroffen. Nehammer wurde von Präsident Rumen Radew auf dem Flughafen Plowdiw mit militärischen Ehren empfangen. Im Anschluss flogen Nehammer und Karner per Helikopter gemeinsam mit Radew und dem bulgarischen Innenminister Iwan Demerdschiew an die bulgarisch-türkische Grenze, um sich ein Bild von der Lage an der EU-Außengrenze zu machen.