Kanada zahlt indigenen Völkern Milliarden-Entschädigung

Kanada hat sich mit 325 indigenen Völkern auf Entschädigungen in Milliardenhöhe geeinigt. Das Ministerium für die Beziehungen zwischen Regierung und Indigenen erklärte am Samstag, Kanada verpflichte sich, mit dem Betrag in Höhe von 2,8 Milliarden kanadischen Dollar (1,9 Mrd. Euro), den "kollektiven Schaden und den Verlust der Sprache, der Kultur und des Erbes zu reparieren", den Indigene durch die jahrzehntelange Misshandlung in kanadischen Internaten erlitten hätten.