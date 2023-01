EU friert Erasmus für ungarische Privatuniversitäten ein

Einen "Erasmus-Skandal" titeln ungarische Medien am Dienstag. Denn die Europäische Union hat die Fördermittel für das Studenten-Austauschprogramm Erasmus für 21 ungarische Universitäten, die von Stiftungen getragen werden, zunächst eingefroren. Als Gründe führte Brüssel Interessenskonflikte und Korruptionsgefahr an, da in den Kuratorien dieser Universitäten nicht nur Akademiker, sondern auch namhafte Politiker und regierungsnahe Beamte sitzen.