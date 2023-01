Mindestens 17 Tote bei Bombenexplosion in Kirche im Kongo

Bei einer Bombenexplosion in einer Pfingstkirche in der kongolesischen Krisenregion Nord-Kivu sind am Sonntag mindestens 17 Menschen getötet und rund 20 weitere teils schwer verletzt worden. Wie der Sender Radio Okapi laut Kathpress meldete, explodierte der selbst gebaute Sprengsatz während einer Konferenz zum kirchlichen Schulwesen in der Stadt Kasindi-Lubirigha, einer Grenzstadt zu Uganda.