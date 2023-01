Alle acht Bewerberinnen und Bewerber gaben bereits am Freitag die Stimmen ab. Pavel übte dabei scharfe Kritik am Amtsinhaber: "Wir sind am Ende der zehnjährigen Amtszeit von MiloÅ¡ Zeman. Wie alle haben eine Degradierung der Würde des Präsidentenamtes erlebt. Bei dieser Wahl geht es darum, diesem Amt die Würde zurückzugeben", erklärte Pavel vor dem Wahllokal im nordböhmischen Černouček.

BabiÅ¡ wählte im mittelböhmischen Průhonice bei Prag. Bei der Stimmabgabe sprach er über eine "sehr wichtige Wahl", weil die gegenwärtige liberal-konservative Fünf-Parteien-Koalition das Abgeordnetenhaus, den Senat sowie die Regierung beherrschten. "Auf der Prager Burg sollte jemand anderer sitzen, als jemand, den die Regierung unterstützt", so Babis, Chef der oppositionellen Bewegung ANO.

Nerudová sagte bei der Stimmabgabe im südmährischen Kuřim-Podlesí, sie würde es als Erfolg betrachten, wenn sie mindestens 20 Prozent der Stimmen gewinne. "Ich habe mich selbst gewählt, weil ich glaube, dass ich das Präsidentenamt gut ausüben würde", so Nerudová.

Zeman, der nach zwei fünfjährigen Amtsperioden nicht mehr kandidieren darf, gab die Stimme im mittelböhmischen Lány ab. Dabei hat er den Wunsch geäußert, dass sein Nachfolger ein "aktiver" Präsident sei, "kein Automat für Unterschriften und kein bloßer Zeremonienmeister". Bereits früher hatte er gesagt, Babis unterstützen zu wollen.

Die Wahllokale sind über Nacht geschlossen. Die Tschechinnen und Tchechen können aber auch noch am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Anschließend beginnt die Auszählung. Mit aussagekräftigen Auszählungsergebnissen wird bis zum Abend gerechnet. Eine Stichwahl in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich. In Umfragen lagen BabiÅ¡, Pavel und Nerudová bei jeweils rund 25 Prozent.

Um die Gunst der rund 8,3 Millionen Stimmberechtigten buhlten zudem fünf Außenseiter-Kandidaten. Wichtige Wahlkampfthemen waren die hohe Preissteigerung und die Haltung zum Krieg in der Ukraine.

Das Staatsoberhaupt hat überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber in Tschechien als wichtiger Meinungsbildner. Zudem ernennt es die Verfassungsrichter, kann Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.