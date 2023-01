Präsidentenwahl in Tschechien: Hohe Beteiligung erwartet

Bei der Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Am ersten Wahltag gaben in vielen Wahllokalen bereits 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, meldeten tschechische Medien. Am Samstag um 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurde die Wahl fortgesetzt. Drei der acht Kandidatinnen und Kandidaten wurden für einen Einzug in eine Stichwahl favorisiert: Ex-Premier Andrej BabiÅ¡, Ex-Generalstabschef Petr Pavel und die Akademikerin DanuÅ¡e Nerudová.