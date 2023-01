Osmani kritisierte, dass der "Aggressionskrieg" in der Ukraine immer noch "sein hässliches Gesicht zeigt". Seine Kosten "für die OSZE-Region und darüber hinaus sind beklagenswert und untragbar". Dem OSZE-Vorsitz sei dabei vor allem die Zivilbevölkerung ein Anliegen, die am meisten unter dem Krieg leide. "Wir müssen die Menschen von der Kriegsangst befreien", forderte er. Das Eintreten für die Zivilbevölkerung werde "treibende Kraft" des nordmazedonischen OSZE-Vorsitzes sein, so Osmani, der auch die Ernennung eines OSZE-Sonderrepräsentanten für die Zivilgesellschaft ankündigte.

Ausdrücklich bedankte sich der neue OSZE-Vorsitzende bei seinem Vorgänger, dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau. Er habe die Organisation "durch beispiellose Zeiten" geführt und dabei "Führungsstärke" gezeigt, betonte Osmani. Beim OSZE-Jahrestreffen im Dezember war es zu einem Eklat gekommen, als Polen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow die Einreise verweigert hatte. Dieser Schritt wurde unter anderem von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) scharf kritisiert, der als Vertreter des OSZE-Sitzstaates Österreich besonders um den Bestand der Sicherheitsorganisation bemüht ist.

Der Vorsitz sei für ihn "eine besondere Ehre und gleichzeitig auch eine schwere Last", sagte Osmani, der in seiner Rede mehrmals an die Ursprünge der OSZE im Kalten Krieg erinnerte und den Geist der im Jahr 1975 in der finnischen Hauptstadt Helsinki unterzeichneten Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) heraufbeschwor.

"Heute wird unsere Organisation mehr denn je gebraucht", unterstrich der Chefdiplomat des NATO-Landes. In diesem Zusammenhang rief er die 57 OSZE-Staaten auch eindringlich dazu auf, der Organisation die für ihre Tätigkeit erforderlichen Mittel zu geben, konkret durch den überfälligen Beschluss des Jahresbudgets für 2023.

Die in Helsinki vereinbarten Prinzipien seien "nicht verhandelbar" und "unsere Geschäftsordnung", betonte Osmani in einer wenig verhüllten Anspielung auf die russische Aggression gegen die Ukraine. In der KSZE-Schlussakte hatten sich die USA, die Sowjetunion und die europäischen Staaten auf Maßnahmen zur Förderung von Sicherheit und Menschenrechten verständigt, zugleich aber auch die völkerrechtlichen Prinzipien der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und der Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen bekräftigt.

Osmani versicherte, dass der diesjährige Vorsitz auch andere regionale Konflikte im OSZE-Raum nicht aus den Augen verlieren werde. "Die regionale Instabilität wird unsere Aufmerksamkeit erfordern", sagte er. Die OSZE sei flexibel und habe einen "vielfältigen Werkzeugkoffer", den sie einsetzen könne. Diesbezüglich hob er insbesondere die OSZE-Missionen in Konfliktgebieten hervor. "Nordmazedonien kennt die Vorteile der OSZE-Missionen aus erster Hand", betonte der albanischstämmige Politiker. Die OSZE-Mission in Skopje war im Jahr 1992 gegründet worden, um ein Überschwappen ethnischer Konflikte im ex-jugoslawischen Raum nach Mazedonien zu verhindern, was weitgehend gelang.

Nach der Rede Osmanis wurde die Öffentlichkeit von der Sitzung des Ständigen Rates ausgeschlossen. Der neue OSZE-Vorsitzende wollte sich aber gemeinsam mit OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid um 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz Medienfragen stellen. Im Ständigen Rat kommen jeden Donnerstag die Botschafter der 57 Staaten der Organisation zusammen, um über aktuelle Fragen zu beraten.

Die OSZE galt als letztes Forum, in dem die westlichen Staaten und Russland regelmäßig zusammenarbeiteten. So trug etwa der Beschluss einer großen OSZE-Beobachtermission im Jahr 2014 zur Eindämmung des Konflikts in der Ostukraine bei, auch die Minsker Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew fanden unter OSZE-Schirmherrschaft statt. Nun setzt sich die Ukraine offen für den Ausschluss des "Terrorstaates" Russland aus der OSZE ein.