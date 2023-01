Kosovos Regierungschef Kurti zu offiziellem Besuch in Wien

Der Regierungschef des Kosovo, Albin Kurti, kommt am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren wird Kurti mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammenkommen. Anschließend wollen sich beide Regierungschefs der Presse stellen. Am Abend nimmt Kurti an einer Diskussion des Austrian Institute for European and Security Policy (AIES) zum Westbalkan in der Diplomatischen Akademie in Wien teil.