Tote bei Explosion vor Außenministerium in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist bei einer Explosion vor dem Außenministerium eine noch unbekannte Zahl an Menschen getötet worden. Die genaue Opferzahl sei noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der regierenden islamistischen Taliban der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.