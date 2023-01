Ein Krankenhaus in der Nähe der Anschlagsstelle gab an, dass nach der Explosion mehr als 40 Verletzte eingeliefert worden seien. Der Attentäter habe erfolglos versucht, in das Gebäude einzudringen. Bilder, die in sozialen Medien geteilt wurden, sollen mehrere Menschen zeigen, die nach dem Vorfall vor dem Ministerium auf der Straße liegen. Die Taliban verurteilten die "feige Attacke auf Muslime" und kündigten an, die Verantwortlichen finden und bestrafen zu wollen.

Bisher hat sich noch niemand zu dem Attentat bekannt. Ein von den Behörden herausgegebenes Foto zeigte mindestens neun Tote oder Verletzte auf dem Boden vor dem Ministerium. Die Taliban-Regierung macht die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) für eine Serie von Anschlägen verantwortlich. Die beiden Islamisten-Organisationen sind verfeindet.

Erst vor zehn Tagen sind bei einem Anschlag, den die IS-Terrormiliz für sich reklamierte, vor dem Militärflughafen in Kabul mehrere Menschen verletzt und getötet worden.