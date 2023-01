Da die Wälder selbst im Winter einen gewissen Sichtschutz vor der Beobachtung aus der Luft böten, hätten beide Seiten sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten, den Artilleriebeschuss genau einzustellen. In den Waldgebieten kämen wie üblich vor allem Infanteristen zum Einsatz - Soldaten also, die vorrangig zu Fuß und auf kurze Distanz kämpfen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte einseitig eine Weihnachts-Waffenruhe angeordnet, die viele als Propaganda-Geste werteten. Offiziell sollte die russische Feuerpause bis Samstagabend 22.00 Uhr MEZ gelten, allerdings wurden bereits am Freitag weiter anhaltende Kampfhandlungen gemeldet.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau halten die russischen Streitkräfte die einseitig erklärte Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest ein. Dies gelte bis Mitternacht von Samstag auf Sonntag, obwohl die Ukraine die Feuerpause zurückgewiesen habe. Es würden lediglich ukrainische Angriffe erwidert, teilte das Ministerium am Samstag in seiner täglichen Unterrichtung mit. So seien in den vergangenen 24 Stunden vier ukrainische Angriffe abgewehrt worden.

Die Streitkräfte der Ukraine hätten während der Feuerpause zivile Gebiete unter Beschuss genommen, hieß es weiter. Diesen Vorwurf macht die Ukraine immer wieder den russischen Truppen. Die Regierung in Kiew hat die Feuerpause als zynischen Trick zurückgewiesen, mit dem die russischen Streitkräfte Zeit für eine Neuformation gewinnen wollten.

Die russische Flugabwehr hat unterdessen staatlichen Angaben zufolge erneut einen Drohnenangriff auf die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. Das unbemannte Flugobjekt sei Samstag früh über einer Mole nahe Sewastopol, der Marinebasis der russischen Schwarzmeerflotte, abgeschossen worden.

Selbst das "heilige Weihnachtsfest" könne die "unmenschlichen Wesen" nicht davon abhalten, "unsere Heldenstadt anzugreifen", schrieb der russische Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, laut Staatsagentur Tass in seinem Telegram-Kanal. Der Hafen war bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Russland versorgt seine Besatzungstruppen im Süden der Ukraine vor allem über die Krim. Immer wieder nimmt daher die Ukraine logistische und militärische Ziele auf der Halbinsel ins Visier. In Sewastopol waren zuletzt am 4. Jänner zwei ukrainische Drohnen abgeschossen wurden.

Die Rückgewinnung der Krim ist zudem eines der erklärten Ziele Kiews, nachdem der russische Angriffskrieg in den vergangenen Monaten zunehmend ins Stocken geriet. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass dies auf diplomatischem oder militärischem Wege erfolgen könne.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, bewertete indes die geplante Lieferung deutscher Schützenpanzer als wesentliche Unterstützung seines Landes. "Vom Schützenpanzer Marder werden unsere Bodentruppen enorm profitieren", sagte Makeiev der "WirtschaftsWoche". Er verwies auf den Einsatz des Flugabwehrsystems Iris-T und der Gepard-Flugabwehrpanzer, die Deutschland bereits geliefert hat, und auf das Flugabwehrsystems Patriot aus den USA und Deutschland. "Somit schließt sich die ukrainische Verteidigung am Himmel und am Boden", erklärte der Botschafter.