85 Migranten auf Ersuchen Italiens im Mittelmeer gerettet

Auf Ersuchen der italienischen Koordinierungsstelle für die Seenotrettung hat das Team der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) an Bord des Rettungsschiffes "Geo Barents" am Sonntagabend 41 Menschen in internationalen Gewässern vor Libyen gerettet. Dies teilte die NGO mit, die nun auf weitere Anweisungen der italienischen Behörden wartet. Bei einem weiteren Einsatz am Montag wurden nochmals 44 Personen gerettet.