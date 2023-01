Der Militärflughafen in Kabul befindet sich in der Nähe des zivilen Flughafens und des Innenministeriums. Örtlichen Quellen zufolge wurden alle Zufahrtswege zum Anschlagsort von den Sicherheitskräften der Taliban abgeriegelt.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Seit der Machtübernahme der Taliban hat der IS seine Anschläge in Afghanistan verstärkt. Im Fokus stehen meist religiöse Minderheiten und ausländische Botschaften. Sowohl der IS als auch die Taliban gehören dem sunnitischen Islam an. Allerdings sind beide miteinander verfeindet.