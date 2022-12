Ukraine - Luftalarm in allen Regionen des Landes

In allen Regionen der Ukraine hat es am Sonntagmorgen Luftalarm gegeben. In der Hauptstadt Kiew und im ganzen Land heulten die Sirenen, teilen die Behörden mit. Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien in der Ukraine wurde der Alarm möglicherweise ausgelöst, nachdem russische Kampfflugzeuge in Belarus gestartet waren. Reuters konnte diese Angaben nicht sofort unabhängig bestätigen.