Nach Angaben des Vatikans verfolgen mindestens 3.000 Gläubige die Papstmesse von außen über die großen Bildschirme auf dem Petersplatz. Der 86-jährige Pontifex leitete die Weihnachtsfeierlichkeiten in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal.

Der Papst widmete seine Gedanken den Kindern, insbesondere denen, die in Kriegen leben. "Selbst zu diesen Weihnachten lässt eine unersättliche Menschheit keinen Platz für die Kleinen, für so viele arme, vergessene Menschen, so wie sie es für Jesus tat. Ich denke vor allem an die Kinder, die von Kriegen, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden. Aber Jesus kommt genau dorthin, als Baby in der Krippe des Abfalls und der Ablehnung", sagte der Papst in seiner Predigt zum Heiligen Abend.

"An wie vielen Orten werden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten. Und die Hauptopfer der menschlichen Gier sind immer die Schwachen", fügte der Papst hinzu. "Lassen wir dieses Weihnachten nicht vorübergehen, ohne etwas Gutes zu tun, lassen wir in seinem Namen ein wenig Hoffnung in denen aufleben, die sie verloren haben", so der Heilige Vater.

Die traditionelle Christmette am 24. Dezember im Petersdom wurde - wie bereits in den vergangenen zwei Jahren - vorverlegt und begann bereits um 19.30 Uhr. 2020 trug der Vatikan auf diese Weise der in Italien geltenden nächtlichen Ausgangssperre Rechnung. 2021 hatte die Messe ebenfalls um 19.30 begonnen. Die Messe in Erinnerung an die Geburt Christi vor rund 2.000 Jahren wurde live in mehreren Ländern und im Internet übertragen. Weihnachten ist neben den Feierlichkeiten zu Ostern ein Höhepunkt für viele praktizierende Christen im Kirchenjahr.

Papst Franziskus wird am Sonntag (12.00 Uhr) seine diesjährige Weihnachtsbotschaft verkündigt. Von der Loggia des Petersdoms richtet sich das katholische Kirchenoberhaupt wie jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag an die Gläubigen in aller Welt und spendet dann den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) von der Loggia des Petersdoms.

Der Papst wird am 31. Dezember um 17.00 Uhr im Petersdom bei einer Vesper mit dem Lobgesang des "Te Deum" für das vergangene Jahr danken. Auch das entspricht dem herkömmlichen Brauch. Zum zehnten Jahr feiert Franziskus am Vormittag des 1. Jänner 2022 (10 Uhr) eine Messe im Petersdom. Die katholische Kirche begeht an diesem Datum den Weltfriedenstag.