Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Sonntag mit. Es habe sich um eine ballistische Rakete gehandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.