Mit dem politischen Preis wurden bisher vor allem Menschen in Amt und Würden geehrt. Dazu gehören die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel, der frühere britische Premierminister Tony Blair oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Insofern war die Verleihung des nicht dotierten Preises an die drei oppositionellen Frauen aus dem von Machthaber Alexander Lukaschenko autoritär regierten Land ungewöhnlich. Die Verleihung findet traditionell an Christi Himmelfahrt im Krönungssaal des Aachener Rathaus statt.

Namensgeber ist Karl der Große (747/748-814). Sein Reich erstreckte sich über einen Großteil von Westeuropa, er residierte häufig in Aachen. Karl wurde im Jahr 800 in Rom zum Kaiser gekrönt.