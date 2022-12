EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an ukrainisches Volk

Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren.