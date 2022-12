Vier Palästinenser von Armee im Westjordanland getötet

Bei Konfrontationen mit dem israelischen Militär im besetzten Westjordanland sind vier Palästinenser getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mitteilte, kamen am frühen Morgen drei Männer bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin ums Leben. Die Stadt gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Ein weiterer Palästinenser wurde demnach am Nachmittag nahe Ramallah erschossen.