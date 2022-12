Für Kroatien ist der Weg für den Beitritt zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen frei: Schon am Anfang 2023 sollen die Grenzkontrollen an der kroatischen Grenze wegfallen. An den Flughäfen soll es ab Frühjahr keine Kontrollen mehr geben. Darauf konnten sich die zuständigen Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag verständigen.

Der Weg für den Beitritt von Rumänien und Bulgarien wurde aber von den Niederlanden und vor allem von Österreich verhindert. Innenminister Karner begründet die Blockade mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und fordert weitere Maßnahmen der EU-Kommission.

Die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger zog diese Argumentation gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien in Zweifel. "Rein geografisch fällt Bulgarien sowieso als relevante Route für Menschen, die visafrei nach Serbien reisen, weg. Und nur drei Prozent aller Asylwerbenden in Österreich nahmen den (Um-)Weg über Rumänien", schreibt Kohlenberger am Donnerstag auf Twitter.

Kohlenberger erntete für ihre Aussage umgehend Widerspruch aus dem Innenministerium. Die Zahl der über Rumänien geschleppten Personen gehe in die Tausenden und sei "weit höher" als die genannten drei Prozent, betonte der Leiter der Schlepperbekämpfung im Bundeskriminalamt, Gerhard Tatzgern. Genaue Zahlen konnte er im Gespräch mit der APA aber nicht nennen. Er argumentierte jedoch mit der Nationalität der in Rumänien verhafteten Schlepper. 260 der 460 inahaftierten Schlepper in dem Schengen-Anwärterland seien Einheimische, so Tatzgern. Zwar sei die serbisch-ungarische Grenze "sicher der Hauptübertretpunkt" für illegale Migration, doch würden die Erkenntnisse dafür sprechen, dass "eine gar nicht so kleine Menge" von Migranten auch über Rumänien komme.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr verwies am Donnerstag auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Schengen-Abkommens: Die Kaufkraft in Österreich ist ihm zufolge durch Schengen um zwei Prozent höher, als sie ohne das Abkommen wäre.