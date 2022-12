Machtkampf in Peru: Präsident Castillo löst Kongress auf

Im Konflikt zwischen dem Parlament und der Regierung holt Perus linksgerichteter Präsident Pedro Castillo zum Schlag gegen den Kongress aus. Er werde das Parlament vorübergehend auflösen und eine Notstandsregierung einsetzen, so der Staatschef in einer Ansprache am Mittwoch. Zudem werde es eine Neuwahl des Kongresses geben. Die Parlamentarier sollen dann innerhalb von neun Monaten eine neue Verfassung ausarbeiten. Bis dahin werde "mit Dekreten" regiert, kündigte Castillo an.