EU-Finanzminister beraten über Mittel-Kürzung für Ungarn

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine EU-Kollegen beraten am Dienstag über Milliarden-Kürzungen von Finanzmitteln für Ungarn. Brunner zeigte sich im Vorfeld abwartend, er sei gespannt, was die tschechische Ratspräsidentschaft mit Ungarn "über Nacht" verhandelt habe. Klar sei, "dass die Rechtsstaatlichkeit nicht zu diskutieren ist, das ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union", betonte Brunner am Rande des Treffens. Steuergeld müsse "korrekt" verwendet werden.