25 Jahre Schengen-Beitritt - Stichwort: Das Schengener Abkommen

Das am 14. Juni 1985 im Luxemburger Ort Schengen unterzeichnete Abkommen ist die Grundlage für die schrittweise Abschaffung der Grenzkontrollen in Europa seit 1995. Kernsatz: "Die Binnengrenzen dürfen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden." Gründungsmitglieder waren Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. Am 1. Dezember 1997 trat auch Österreich dem Abkommen bei, die Grenzbalken gingen aber erst am 1. April 1998 in die Höhe.