Säugling bei russischem Raketenangriff getötet

Bei russischen Raketenangriffen in der Region Saporischschja ist in der Nacht nach ukrainischen Angaben die Entbindungsstation eines Krankenhauses getroffen worden. Ein Säugling soll dabei ums Leben gekommen sein. "Schmerz überflutet unsere Herzen - ein Säugling, der gerade erst auf die Welt gekommen ist, wurde getötet", schrieb der Militärgouverneur von Saporischschja, Olexandr Staruch, am Mittwoch auf Telegram. Rettungskräfte seien in der Kleinstadt Wilnjansk im Einsatz.