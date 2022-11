Iran reichert in weiterer Anlage Uran auf 60 Prozent an

Der Iran hat nach eigenen Angaben damit begonnen, auch in seiner unterirdischen Atomanlage Fordow Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent anzureichern. "Wir hatten gesagt, dass der Iran auf jede Resolution und jeden politischen Druck ernsthaft reagieren würde", zitierten amtliche Medien am Dienstag den Chef des iranischen Atomprogramms, Mohammad Eslami. "Deshalb hat der Iran am Montag am Standort Fordow mit der Anreicherung von Uran auf 60 Prozent Reinheit begonnen."