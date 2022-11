Bombenanschlag auf Polizisten in Nordirland

In der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland haben zwei Polizisten einen Bombenanschlag unverletzt überlebt. Der stellvertretende Polizeichef in der britischen Provinz, Bobby Singleton, sagte am Freitag, ein starker Ermittlungsansatz betreffe die Terrororganisation Neue IRA, die mit Gewalt für eine Vereinigung mit dem Nachbarstaat Irland kämpft. Darauf deuteten der Anschlagsort in der Grenzstadt Strabane sowie frühere Vorfälle hin.