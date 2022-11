Schuldspruch nach Abschuss von Flug MH17

Es war ein strahlender Sommertag, als die Boeing 777 der Malaysia Airlines mit Flugnummer MH17 am 17. Juli 2014 um 12.31 Uhr in Amsterdam abhob. Keine drei Stunden später war die Maschine explodiert und alle 298 Menschen an Bord tot. In gut 10 Kilometer Höhe über der Ostukraine war um 15.20 Uhr an der linken Seite des Cockpits eine Rakete explodiert. Nun verurteilte ein Strafgericht in den Niederlanden drei Männer zu lebenslanger Haft für Mord in 298 Fällen.