Trump will laut Insidern bei Präsidentenwahl antreten

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge ungeachtet der jüngsten Rückschläge seiner Verbündeten in zwei Jahren bei der Präsidentenwahl antreten. "Präsident Donald J. Trump und sein Team arbeiten auf Hochtouren und sind voll und ganz darauf konzentriert, unser Land zu retten", hieß es am Dienstag wenige Stunden vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des Republikaners auf seinem Anwesen in Palm Beach.