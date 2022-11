Spannende Präsidentenwahl in Slowenien

Die Slowenen wählen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die liberale Rechtsanwältin NataÅ¡a Pirc Musar (54) geht als Favoritin in die Stichwahl gegen den konservativen Ex-Außenminister Anže Logar (46). Den Sieg hat die politische Quereinsteigerin noch nicht in der Tasche, deuten letzte Umfragen doch auf ein knappes Resultat hin. Pirc Musar wird von Regierungschef Robert Golob unterstützt, Logar ist ein Parteifreund des im April abgewählten Premiers Janez JanÅ¡a.