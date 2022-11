Biden will sich mit dem Treffen auch auf einen Gipfel mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping vorbereiten, der am Montag auf der indonesischen Insel Bali stattfinden soll. Das ASEAN-Treffen ist der Auftakt einer Serie von drei Gipfeltreffen: Am Dienstag beginnt auf Bali das zweitägige Treffen der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20). Anschließend findet am Freitag und Samstag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok der Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) statt.