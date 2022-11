Russische Rakete zerstört Wohnhaus in Mykolajiw

Bei einem neuen Raketenangriff hat Russland laut Angaben aus Kiew ein Wohnhaus in der Stadt Mykolajiw zerstört. "Leider gibt es Tote und Verletzte. Such- und Rettungseinsätze laufen", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Kiew mit. Das sei die "zynische Antwort des Terrorstaats" auf die ukrainischen Erfolge an der Front, sagte Selenskyj. Russland lasse nicht ab von seiner "abscheulichen Taktik".