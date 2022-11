Schweden wirbt in Türkei für NATO-Beitritt

Schwedens neuer Ministerpräsident Ulf Kristersson hat in der Türkei für eine Zustimmung zu einem NATO-Beitritt seines Landes geworben. Dabei sagte er am Dienstag eine härtere Gangart bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus zu. Die neue rechtsgerichtete Regierung werde einen noch entschiedeneren Ansatz in Bezug auf den NATO-Antrag Schwedens verfolgen, sagte Kristersson zu Reportern in Ankara bei einem Besuch im Parlament.