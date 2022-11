Mehrere Tote nach Luftangriffen in Syrien

Im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge sechs Menschen bei Luftangriffen getötet worden. 20 weitere Menschen seien bei den Bombardierungen durch syrische Regierungstruppen verletzt worden, teilte die in London ansässige oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Sonntag mit. Die Angriffe trafen demnach auch ein Flüchtlingscamp in der Region Idlib. Russische Kampfflugzeuge sollen ebenfalls Stellungen bombardiert haben.