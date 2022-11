Tausende fordern in Peru Rücktritt des Präsidenten

Tausende von Menschen gingen am Samstag in ganz Peru auf die Straße, um den Rücktritt des umstrittenen Präsidenten Pedro Castillo zu fordern. Sie trugen die rot-weiß-rot gestreifte Fahne des Andenstaates und Schilder mit Anti-Regierungs-Slogans. In der Hauptstadt Lima marschierten Demonstranten in Richtung des von der Opposition dominierten Kongresses.