Auch der stellvertretende südkoreanische Außenminister Cho Hyun-dong und seine US-Amtskollegin Wendy Sherman verurteilten in einem Telefongespräch die erneuten Starts als "bedauerlich und unmoralisch", wie das Außenministerium in Seoul mitteilte.

Nach Angaben des Rundfunkwarnsystems der Regierung in Tokio wurden die Bewohner Zentraljapans zwischenzeitlich aufgefordert, in ihren Häusern Schutz zu suchen. In der Warnung hieß es, eine Rakete fliege über Japan. Das japanische Verteidigungsministerium erklärte später, die Rakete sei doch nicht über japanisches Gebiet geflogen, man habe sie über dem Meer aus den Augen verloren.

Japan und Südkorea hätten in der Vergangenheit nordkoreanische Raketentests immer wieder falsch eingeschätzt, sagte Ankit Panda von Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), einer der unparteiischen Denkfarbkik für internationale Angelegenheiten. "Keines der beiden Länder verfügt über die äußerst zuverlässigen und wünschenswerten weltraumgestützten Infrarotsensoren, die den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen und eine sofortige Erkennung von Raketenstufen beim Zünden ermöglichen", sagte Panda.

Seit Ende September hat Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Erst am Mittwoch hatte das Land nach Angaben des südkoreanischen Militärs über den Tag verteilt mehr als 20 Raketen an der Ost- und Westküste abgefeuert - so viele wie noch nie an einem Tag. Erstmals schlug dabei eine Rakete unweit südkoreanischer Hoheitsgewässer ein, was eine scharfe Reaktion aus Seoul zur Folge hatte. Die USA verurteilten den Raketenabschuss, Russland und China riefen zur Zurückhaltung auf.

Die neuen nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Nordkorea hatte den beiden Ländern "rücksichtslose" militärische Provokationen vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die mehrtägigen Übungen in Südkorea dauern noch bis Freitag an.