Seit Ende September hat Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Erst am Mittwoch hatte das Land nach Angaben des südkoreanischen Militärs über den Tag verteilt mehr als 20 Raketen an der Ost- und Westküste abgefeuert - so viele wie noch nie an einem Tag. Erstmals schlug dabei eine Rakete unweit südkoreanischer Hoheitsgewässer ein, was eine scharfe Reaktion aus Seoul zur Folge hatte. Die USA verurteilten den Raketenabschuss, Russland und China riefen zur Zurückhaltung auf.