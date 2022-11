Erste Ergebnisse zu Pipeline-Leck vorgelegt

Einen Monat nach den Beschädigungen an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 haben Experten erste Untersuchungsergebnisse vorgelegt. In einem Abschnitt in schwedischem Gewässer seien drei bis fünf Meter tiefe Krater auf dem Meeresboden entdeckt worden, zwischen denen die Pipeline zerstört sei, teilte die Nord Stream AG am Mittwoch mit. Die Krater seien etwa 248 Meter voneinander entfernt. Trümmerteile der Leitung seien in einem Umkreis von mindestens 250 Meter verteilt.