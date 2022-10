Party zur Krönung von Zulu-König durch Südafrikas Präsident

Zehntausende Zulus haben am Samstag die Krönung ihres neuen Königs Misuzulu Zulu durch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa gefeiert. "Unser König ist nun offiziell der König der Zulu und der einzige König der Zulu-Nation", sagte Ramaphosa in einem Fußballstadion in der südafrikanischen Küstenstadt Durban. Er überreichte dem Monarchen zudem ein Zertifikat über die Krönung.