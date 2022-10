Pakistaner nach 18 Jahren Haft aus Guantánamo entlassen

Nach 18 Jahren Haft im umstrittenen US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba ist ein pakistanischer Staatsbürger entlassen worden und in seine Heimat zurückgekehrt. Der 75-Jährige sei wieder bei seiner Familie, teilte Pakistans Außenministerium am Samstag in Islamabad mit. Nach pakistanischen Medienberichten war der Mann der älteste Gefangene in dem Lager, das die USA unter Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 errichtet hatten.