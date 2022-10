Revolutionsgarden im Iran warnen vor weiteren Protesten

Die Revolutionsgarden im Iran haben Regierungsgegner vor weiteren Protesten gewarnt. "Geht nicht mehr auf die Straßen. Heute ist der letzte Tag der Unruhen", warnte der Kommandant der in der Islamischen Republik mächtigen Organisation, Hossein Salami, die Demonstranten am Samstag. Am Vortag war es wieder zu Protesten gekommen, bei denen der Tod des geistlichen und staatlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei gefordert wurde.