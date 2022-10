Österreich verlängert die Grenzkontrollen zur Slowakei

Die Grenzkontrollen zur Slowakei werden erneut verlängert. Mit diesem Schritt folgt Österreich dem Nachbarland Tschechien, das am Donnerstag angekündigt hat, seine Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei ebenfalls zu verlängern. So wie Tschechien wird Österreich die Kontrollen zunächst um 15 Tage verlängern, gab das Innenministerium in einer Aussendung am Freitag bekannt. Die Kontrollen laufen seit 29. September und wären ansonsten am Freitag ausgelaufen.