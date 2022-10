Laut Selenskyj 8.000 Luftangriffe auf die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Kampf seines Landes gegen Russland mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg verglichen. Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. "Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert", sagte Selenskyj in einer in der Nacht auf Freitag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Moskau habe seit Kriegsbeginn 4.500 Raketen auf die Ukraine abgeschossen und 8.000 Luftangriffe geflogen.