Rishi Sunak ist neuer britischer Premierminister

Rishi Sunak ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. Der 42-Jährige wurde am Dienstag formell von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt. In seiner ersten Ansprache kritisierte der frisch ernannte Regierungschef seine Vorgängerin Liz Truss: "Es wurden Fehler gemacht". Seinem Land versprach er die Lösung der aktuellen Probleme. Das Vereinigte Königreich bekommt damit seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten.