Italiens Premierministerin stellt sich Vertrauensvotum

Nach der Vereidigung und der ersten Ministerratssitzung stehen der frisch gebackenen Premierministerin Giorgia Meloni weitere wichtige Termine bevor. So stellt Italiens erste Regierungschefin am Dienstag um 11.00 Uhr in der Abgeordnetenkammer ihr Regierungsprogramm vor. Danach folgt eine Debatte, die mit der Vertrauensabstimmung im 19 Uhr enden wird. Mit einem Ergebnis ist gegen 20.30 Uhr zu rechnen.