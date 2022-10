Die neue Regierung um die italienische Wahlsiegerin und Rechtspopulistin Giorgia Meloni wurde am Samstag um 10.00 Uhr vereidigt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d'Italia" (Brüder Italiens - FdI) rückt damit zur ersten italienischen Regierungschefin auf. Meloni stellte am Freitagabend ihre Ministerliste vor. Die neue Regierungsmannschaft besteht aus 24 Mitgliedern, darunter sechs Frauen.

Nach der Vereidigungszeremonie im Quirinal, dem Sitz des italienischen Staatschefs Sergio Mattarella, am Samstag wird der scheidende Premier Mario Draghi seiner Nachfolgerin am Sonntag das Amt übergeben. Danach muss sich die neue Rechtsregierung einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen, was im Laufe nächster Woche erfolgen soll.

Am Freitag beauftragt

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Wahlsiegerin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d´Italia" (FdI -Brüder Italiens) nahm Mattarellas Auftrag an und stellte ihre Ministerliste vor. Die neue Regierung wird am Samstagvormittag vereidigt. Der scheidende Premier Mario Draghi wird seiner Nachfolgerin am Sonntag das Amt übergeben.

Mattarella führte mit Meloni am Freitagnachmittag ein eineinhalbstündiges Gespräch, bevor er ihr den Regierungsauftrag erteilte. Damit übernimmt die Rechtsaußen-Politikerin als erste Frau das Amt als Regierungschefin in Italien.

Die Regierung

Außenminister und des Vizepremier in der neuen Mitte-Rechts-Regierung wird die Nummer zwei der konservativen Partei Forza Italia und Ex-EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Zum Wirtschaftsminister rückt die Nummer zwei der Lega, Giancarlo Giorgetti, auf. Der neuen Regierung wird auch Lega-Chef Matteo Salvini angehören, der den Posten des zweiten Vizepremiers und des Infrastrukturministers übernimmt. Der Spitzenpolitiker der Lega, Roberto Calderoli, wird das Ministerium für die Regionen führen, das sich mit der Frage der regionalen Autonomie befassen wird. Der römische Polizeichef Matteo Piantedosi wird das Innenministerium leiten. Justizminister wird der pensionierte Richter Carlo Nordio von Fratelli d ́Italia.

Nur sechs Frauen

Nur sechs der 24 Ministerämter werden von Frauen besetzt. Darunter ist die Spitzenpolitikerin von Melonis Partei, Daniela Santanché, die das Tourismusministerium übernimmt. Der Spitzenjournalist von Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt RAI, Gennaro Sangiuliano, wird neuer Kulturminister. Eingerichtet wird erstmals ein Ministerium für das Meer und Süditalien, das der Sizilianer Sebastiano Musumeci übernimmt.

Ministerien für Forza Italia

Auch Silvio Berlusconis Forza Italia erhält Ministerien von Gewicht. Neben Außenminister Tajani wird die Ex-Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati das Amt der Reformenministerin übernehmen. Berlusconis Vertraute Annamaria Berini wird das Bildungsministerium führen. Das neue Kabinett besteht aus insgesamt 24 Mitgliedern. Die Vorgängerregierung um den Ex-EZB-Chef Mario Draghi zählte 23 Mitglieder.

Melonis Fratelli d'Italia hatte mit 26 Prozent der Stimmen die Parlamentswahl am 25. September klar gewonnen. Die Gruppierung ist damit die stimmenstärkste Partei in dem Rechtsbündnis mit Lega und Forza Italia, die nur neun bzw. acht Prozent der Stimmen erhielten. Gemeinsam verfügt die Rechtsallianz über eine breite Mehrheit in beiden Kammern des italienischen Parlaments.

Mario Draghi

Meloni löst den parteilosen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi ab. Der frühere EZB-Präsident sagte am Freitag auf seinem letzten EU-Gipfel, er habe keine Ratschläge für die Nachfolgeregierung. Er habe sich um einen "ruhigen Übergang" bemüht, damit die neue Regierung so rasch wie möglich ihre Arbeit aufnehmen könne, so Draghi in Brüssel.

Präsident Mattarella zeigte sich mit der Ministerliste zufrieden. "Es ist noch nicht einmal ein Monat seit den Parlamentswahlen vergangen und die Regierungsbildung war möglich, weil das Wahlergebnis so eindeutig war. Wir haben schnell gehandelt, auch in Anbetracht der nationalen und internationalen Bedingungen, die eine funktionsfähige Regierung erfordern", sagte Mattarella.