In der EU unterstütze Deutschland zunehmend Österreich bei den Forderungen in der Migrationsfrage, bei der Visa-Politik und der Grenzüberwachung, hieß es aus dem Innenministerium zur APA. Für ihren Kurs in der Asylpolitik geriet Karners Amtskollegin Nancy Faeser (SPD) zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik.

Der Berlin-Prozess ist eine jährlich stattfindende Tagung und setzt sich aus den Innenministern von acht EU-Mitgliedsländern, dem jeweiligen EU-Ratsvorsitz - aktuell Tschechien -, der EU-Kommission und den Westbalkanstaaten zusammen. Am Freitag ist in diesem Format ein Außenministertreffen geplant, an dem auch Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) teilnehmen wird. Am 3. November ist zudem ein Gipfel mit Regierungschef vorgesehen.