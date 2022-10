Truss muss sich Fragen der Parlamentarier stellen

Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich am Mittwoch erstmals seit der demütigenden Abkehr von ihrer Steuerpolitik den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen. Für Truss steht dabei viel auf dem Spiel. Ein schwacher Auftritt könnte die angeschlagene Regierungschefin weiter schwächen, so die Erwartung. Die Opposition hatte bereits am Montag vergeblich gefordert, Truss solle Rede und Antwort stehen.