Eigenen Angaben zufolge erzielte die russische Armee einen kleineren Erfolg im Osten der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei die Siedlung Gorobiwka erobert worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag. Unabhängig konnte das zunächst nicht überprüft werden, die Ukraine bestätigte das nicht. Der Generalstab in Kiew berichtete in seinem morgendlichen Lagebericht lediglich von erfolgreich abgewehrten Angriffsversuchen der Russen sowohl im Charkiwer als auch im angrenzenden Donezker Gebiet.

Im Zuge ihrer Gegenoffensive hatte die ukrainische Armee die russischen Truppen Mitte September aus weiten Teilen der Region Charkiw vertrieben. Das hatte der Militärführung in Moskau scharfe Kritik von Hardlinern der russischen Politik eingebracht.

Nun, fast acht Monate nach Kriegsbeginn, attackiert Russland das Nachbarland verstärkt mit Kampfdrohnen - auch die Hauptstadt Kiew wurde in den vergangenen Tagen mehrfach getroffen. Moskau zielt dabei insbesondere auf die ukrainische Energie-Infrastruktur. Beobachter sehen darin auch einen Versuch, die mit der Luftabwehr beschäftigte ukrainische Armee von weiteren Vorstößen abzuhalten.

"Die Ukraine steht unter dem Feuer der Besatzer", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. "Sie tun weiterhin das, was sie am besten können - Zivilisten terrorisieren und töten." Selenskyj zufolge kam bei dem Angriff auf Mykolajiw mindestens ein Mensch ums Leben. Mit Blick auf Russland schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Telegram: "Der terroristische Staat wird mit solchen Taten nichts für sich selbst ändern." Russland bestätige so nur sein zerstörerisches und mörderisches Wesen, wofür es sicherlich zur Rechenschaft gezogen werde. Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin will Selenskyj nicht verhandeln. Mit ihm gebe es "keinen Raum mehr für Verhandlungen", schrieb Selenskyj auf Twitter.

Beim Angriff auf Kiew wurde nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko kritische Infrastruktur im Norden getroffen. Dort steht ein Wärmekraftwerk. Ob es beschädigt wurde, ließen Klitschko und der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko mit, offen. Auch über mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben. Reuters-Reporter berichteten von dichten Rauchwolken über dem Stadtgebiet.

In der nordukrainischen Stadt Schytomyr fiel nach russischen Luftangriffen die Stromversorgung aus. "Es gibt zurzeit weder Licht noch Wasser in der Stadt", schrieb Bürgermeister Serhij Suchomlyn auf Facebook. Die Krankenhäuser hätten auf Notstromversorgung umgestellt. In Schytomyr lebten vor Beginn der russischen Invasion am 24. Februar rund 260.000 Menschen. Aus Charkiw wurden ebenfalls Angriffe auf Energie-Anlagen gemeldet. In der im Norden nahe der Grenze zu Russland gelegenen Stadt lebten vor dem Krieg über 1,4 Millionen Menschen.

Auch der Süden der Ukraine war erneut Ziel russischer Angriffe. In Dnipro sei eine Energieanlage getroffen worden, teilte Selenskyjs Berater Tymoschenko mit. "Es wütet ein Feuer, und es gibt erhebliche Zerstörung", sagte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Valentyn Resnitschenko.

In Mykolajiw wurde ein Wohnhaus getroffen. Ein Flügel des Gebäudes in der Innenstadt sei vollständig zerstört worden, berichtete ein Reuters-Reporter. Ein riesiger Krater sei dort nun zu sehen. Aus den Trümmern habe die Feuerwehr die Leiche eines Mannes geborgen. Die Bewohner des Gebäudes hatten sich im Keller in Sicherheit bringen wollen, als die Rakete einschlug.

"In Mykolajiw zerstörte der Feind ein Wohnhaus mit C-300-Raketen", erklärte Selenskyj. "Ein Mensch starb. Es gab auch einen Angriff auf den Blumenmarkt, im Kastanienpark. Ich frage mich, wogegen die russischen Terroristen in diesen absolut friedlichen Einrichtungen gekämpft haben?"

Bei den russischen Luftangriffen wurde binnen einer Woche fast ein Drittel der Kraftwerke in der Ukraine zerstört. Selenskyj teilte auf Twitter mit, dass es dadurch zu massiven Stromausfällen im ganzen Land gekommen sei. Seit dem 10. Oktober seien 30 Prozent der Kraftwerke zerstört worden, schrieb er.

Der Kreml hat unterdessen nach den Worten seines Sprechers Dmitri Peskow keine Informationen über einen Einsatz iranischer Drohnen bei russischen Luftangriffen in der Ukraine. "Es wird russische Ausrüstung mit russischen Bezeichnungen verwendet", sagte er am Dienstag vor Journalisten. "Alle weiteren Fragen sind an das Verteidigungsministerium zu richten." Dieses gab dazu zunächst keine Stellungnahme ab.

Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Fertigung einzusetzen. Demnach handelt es sich um Drohnen vom Typ Schahed-136. Der Iran bestreitet, solche Drohnen an Russland zum Einsatz in der Ukraine geliefert zu haben.