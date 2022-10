Erneut russische Luftangriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Montag früh mitten im Berufsverkehr erneut von russischen Luftangriffen getroffen worden. Auch aus anderen Regionen des Landes wurden Angriffe gemeldet. Es soll mehrere Todesopfer gegeben haben. In der Nacht und den ganzen Morgen sei das Land angegriffen worden, teilte Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag mit. In Kiew sei ein Wohngebäude getroffen worden. Selenskyj verurteilte die Angriffe als Terror gegen die Zivilbevölkerung.